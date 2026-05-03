Команда школьников из Таганрога вошла в тройку лучших по итогам областных «Полицейских игр»

Соревнования состоялись впервые, собрав учащихся классов правоохранительной направленности.

В Ростовской области впервые состоялись «Полицейские игры» для учеников классов правоохранительной направленности. Мероприятие прошло на базе учебно-методического центра ГУ МВД России по региону и собрало 75 школьников из четырех районов области. Соревнования приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В течение двух дней участники демонстрировали навыки строевой подготовки, соревновались в спортивных дисциплинах, а также в скорости сборки и разборки оружия. Кроме того, ребята решали задачи по основам законодательства, прошли курсы тактической и медицинской подготовки и пообщались с действующими сотрудниками органов внутренних дел.

Для школьников организовали показательные выступления. Полицейские показали, как происходит задержание опасных преступников, в том числе с использованием бронированной техники. Сотрудники кинологической службы выступили вместе со служебными собаками: животные продемонстрировали высокий уровень дрессировки, навыки поиска предметов и эффектное задержание условных злоумышленников.

Кульминацией игр стал смотр строевой подготовки. Учащиеся прошли торжественным маршем перед руководством Главного управления МВД по Ростовской области, педагогами и родителями.

«Впервые в истории органов внутренних дел по Ростовской области мы провели «Полицейские игры». За эти два дня вы почувствовали, что такое настоящая товарищеская поддержка. Вы действовали как единое целое, помогая друг другу, и, самое главное, конкурируя в хорошем смысле между собой. Программа соревнований была увлекательной, и мероприятия, подготовленные сотрудниками ГУВД Ростовской области, позволили всем проявить свои лучшие качества. Уверен, такие мероприятия будут проводиться и впредь», — отметил начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

По итогам соревнований первое место заняли учащиеся правового класса гимназии № 7 города Батайска. Второе место досталось команде школы № 30 из Таганрога. Третье место разделили ученики полицейских классов Старостаничной средней школы и Обуховской школы имени А.В. Янковского. Победители получили почетные грамоты, а каждый участник — памятную медаль, посвященную первым в истории Донского главка «Полицейским играм».

Фото: скрин видео ГУ МВД по РО