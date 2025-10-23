Когда в Таганроге заасфальтируют яму на улице Транспортной: комментарий администрации

Жители Таганрога просят городские власти привести в порядок дорогу на улице Транспортной, где рядом с местом, которое в народе называют «26-м магазином», находится огромная яма, заполняющаяся водой во время осенних дождей.
Яму горожане обсуждают в соцсетях и называют «вечной», поскольку существует она не первый год и доставляет массу неудобств пешеходам и водителям. За комментариями мы обратились в городскую администрацию.
«Асфальтирование дорожного покрытия около улицы Транспортной, 129 внесено в план работ на 2 квартал 2026 года», — сообщили нам.
Фото bloknot-taganrog.ru
