Когда наведут порядок вдоль дороги, ведущей к СНТ «Металлург» рассказали в администрации Таганрога

Жители Таганрога просят заасфальтировать дорогу, ведущую к СНТ «Металлург» и привести в порядок территорию вокруг нее. Со своими проблемами они обратились в одно из местных сетевых изданий.

Горожане пишут, что территория вдоль дороги, ведущей от Николаевского шоссе к садовому товариществу, нуждается в уборке от мусора и покосе. Саму же дорогу нужно заасфальтировать, чтобы дачники не дышали пылью, которую поднимают проезжающие машины. За комментариями мы обратились в городскую администрацию, где нам сообщили, что автомобильная дорога регулярно отсыпается асфальтогранулятом, для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Для проведения работ по асфальтированию покрытия необходимо выполнить реконструкцию автомобильной дороги. Этот вопрос находится в компетенции УКС»,- уточнил источник.

Что же касается уборки и покоса прилегающей к дороге территории, то до конца нынешней недели специалисты выедут на место и проведут осмотр, после чего будут приняты соответствующие меры к подрядной организации.

