Когда в Таганроге приведут в порядок дорогу на улице Петлякова

Жители Таганрога просят городские власти привести в порядок дорогу на улице Петлякова, которая покрыта ямами и выбоинами.Таганрожцы опасаются, что после дождей проехать по ней и будет весьма затруднительно.

Как нам сообщили в администрации Таганрога, специалисты производственного участка МКУ «Благоустройство» регулярно проводят на этой улице грейдирование с отсыпкой автомобильной дороги.

«Адрес внесен в план для проведения очередных работ на 2026 год», — уточнил источник.

Фото корреспондента bloknot-taganrog.ru

