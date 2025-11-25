Когда в Таганроге приведут в порядок дорогу на улице Петлякова

Жители Таганрога просят городские власти привести в порядок дорогу на улице Петлякова, которая покрыта ямами и выбоинами.Таганрожцы опасаются, что после дождей проехать по ней и будет весьма затруднительно.
Как нам сообщили в администрации Таганрога, специалисты производственного участка МКУ «Благоустройство» регулярно проводят на этой улице грейдирование с отсыпкой автомобильной дороги.
«Адрес внесен в план для проведения очередных работ на 2026 год», — уточнил источник.
Фото корреспондента bloknot-taganrog.ru
