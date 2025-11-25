Главная » #ЖКХ

Кто должен благоустроить территорию между домами на ул. Циолковского: комментарий администрации Таганрога

В соцсетях жители Таганрога жалуются на неблагоустроенную территорию одного из дворов Военного городка. Расположена она между домами №№ 30 и 32 по улице Циолковского.

По мнению таганрожцев, дорожки, тротуары и сломанную скамейку должны привести в порядок специалисты МКУ «Благоустройство». Однако в городской администрации пояснили, что это не так. Поскольку территория между домами  №№ 30 и 32 по улице Циолковского относится к придомовой, вопросы её благоустройства, в том числе ремонт лавочек и обустройство дорожек, находятся в компетенции управляющей компании.

Ранее мы рассказали, что за год в Таганроге создали три новых сквера и установили 8 детских площадок.

