Кто должен благоустроить территорию между домами на ул. Циолковского: комментарий администрации Таганрога

В соцсетях жители Таганрога жалуются на неблагоустроенную территорию одного из дворов Военного городка. Расположена она между домами №№ 30 и 32 по улице Циолковского.

По мнению таганрожцев, дорожки, тротуары и сломанную скамейку должны привести в порядок специалисты МКУ «Благоустройство». Однако в городской администрации пояснили, что это не так. Поскольку территория между домами №№ 30 и 32 по улице Циолковского относится к придомовой, вопросы её благоустройства, в том числе ремонт лавочек и обустройство дорожек, находятся в компетенции управляющей компании.

Иллюстрация: скрин видео bloknot-taganrog.ru