Казаки Таганрога приняли участие в Пасхальных богослужениях и обеспечении порядка

12 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, казаки Таганрогского казачьего общества приняли активное участие в праздничных мероприятиях. Вместе со всей Русской Православной Церковью они отметили главный христианский праздник – Пасху Господню.

В ночь с 11 на 12 апреля казаки с семьями во главе с атаманом городского казачьего общества, войсковым старшиной Иваном Надолинским присоединились к торжественной Пасхальной службе и крестному ходу в храме Всех Святых Таганрогского Благочиния. Настоятель храма, отец Игорь, духовный наставник казаков, поздравил их с праздником и благословил на дальнейшее служение городу, Дону и Отечеству.

На протяжении пасхальных выходных, 11 и 12 апреля, более сорока дружинников и казаков городского казачьего общества «Таганрогское» обеспечивали безопасность прихожан в семи храмах города. Все мероприятия прошли без происшествий.

Правление ГКО «Таганрогское» сердечно поздравляет всех казаков и их семьи с великим праздником Светлого Христова Воскресения.

Ранее мы рассказывали о том, что на Пасхальной неделе посетители Никольского храма Таганрога могут звонить в колокол.

Фото ГКО «Таганрогское»

