На Пасхальной неделе посетители Никольского храма Таганрога могут звонить в колокол

Жители Таганрога продолжают праздновать светлый праздник Пасхи.

В течение всей Светлой седмицы (Пасхальной недели) в Никольском храме Таганрога ежедневно в 8 часов утра начинается пасхальное богослужение, наполненное особой светлой радостью, торжественными возгласами «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе!», недолгое, динамичное, завершаемое крестным ходом вокруг храма.

А еще в течение этой недели всем желающим позволительно, заходя во двор храма, звонить в церковный колокол.

На всенощной в храмах нашего города оказалось настолько тесно, что трудно было перекреститься. Хотя это была лишь сравнительно небольшая толика христиан Таганрога.

Во дворе Никольского храма после Божественной литургии была освящена и роздана присутствующим прихожанам царь-пасха – подарок от отца настоятеля, иеромонаха Маврикия (Звягинцева). Многие пасхами по ошибке называют пасхальные куличи. Пасху же не пекут из теста, но изготавливают под прессом из творога, сливочного масла, сливок с добавлением сахара, орехов, изюма, цукатов. Царь-пасха в Никольском храме была весом в один центнер (сто килограмм), так что её хватило на всех присутствующих.

Но гораздо больше было тех, кто пришел святить куличи в сам воскресный день, который после очень холодной ночи оказался солнечным и теплым. Батюшки щедро окропляли святой водой и приношения, и самих пришедших, а потом счастливые люди заходили и в храм, и во двор храма, прикладывались к иконам, любовались красотой, звонили в колокол, наполнялись благодатью, проводили фото- и видеосъемку, чтобы сохранить этот светлый и радостный день еще и в памяти смартфонов.

В преддверии и во время Светлого Христова Воскресения была проведена благотворительная акция «Пасхальное дерево»: за свои пожертвования христиане приобретали разнообразные пасхальные яйца и другие красочные игрушки, которыми украшали «пасхальные деревья», установленные как во дворе самого Никольского храма, так и на подворье святого праведного старца Павла Таганрогского. Эти «деревья» дополнили подготовленные к Пасхе фотозоны.

Как рассказал отец настоятель, ставший инициатором проведения акции, собранные средства пойдут на реконструкцию старейшего в Таганроге Никольского храма.

Антон САХНОВСКИЙ, фото автора