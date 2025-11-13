Картины Таганрогского художественного музея вернулись домой из «творческой командировки»

12 ноября в Таганрогский художественный музей из Москвы вернулись две работы живописца Ильи Машкова.

Картины «Пионерка с домрой» и «Букет в стеклянном сосуде» принимали участие в масштабном всероссийском выставочном проекте Государственной Третьяковской галереи «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика». Выставка объединила около 200 живописных и графических произведений автора из 26 государственных коллекций и частных собраний. Работы художника впервые экспонировались вместе в таком объёме.

В отчетной справке Третьяковской галереи отмечается, что с 17 июня по 26 октября выставку пришли посмотреть более 95 тысяч посетителей.

Ранее домой вернулась еще одна картина Илья Машкова — «Обнаженная», которая также экспонировалась в Москве на выставке «Русские дикие». Эту выставку за три месяца посетили около 130 тысяч человек.

«Возвращение картин домой — всегда ответственный и непростой процесс для хранителей, связанный с оценкой состояния полотен, их сохранности, протоколированием всех «технических» нюансов», — рассказали в музее.

Фото: ТХМ