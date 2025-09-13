Главная » Культура

Картина художника Александра Осмеркина отправилась из Таганрога на московскую выставку

Из Таганрогского художественного музея на выставку в Москву отправилась картина классика русской живописи Александра Осмеркина.  

Выставка «Непрерывный художник» инициирована фондом In artibus, в рамках проекта «Мастера московской школы» и посвящена позднему – послевоенному периоду творчества художника.   

Александр Осмёркин (1892-1953)- русский и советский художник и педагог, участник художественной группы «Бубновый валет», профессор живописи и руководитель персональной мастерской Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

В составе выставки около тридцати пяти живописных работ, это картины не только самого Александра Осмеркина, но и его старших современников: Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Роберта Фалька и других.

Посетители выставки смогут увидеть картины из частных коллекций, а также произведения из двенадцати российских государственных музеев, в том числе из Новокузнецка и Таганрога, Курска и Петрозаводска.

Ранее мы рассказали, что Таганрогский музей-заповедник получил в дар модель корабля русского флота «Таганрог».

Фото ВК Таганрогского художественного музея.

