Таганрогский музей-заповедник получил в дар модель корабля русского флота «Таганрог»

Точная модель, уменьшенная в 40 раз, стала данью памяти морякам Азовской флотилии.

Общественная организация «Фонд Таганрог Исторический» в честь Дня основания Таганрога передала в коллекцию Таганрогского музея-заповедника модель двухмачтового корабля русского флота «Таганрог».

Создание модели, уменьшенной в сорок раз от размеров реального корабля, стало данью памяти морякам Азовской флотилии, героически сражавшимся на южных рубежах России во второй половине XVIII века. Таганрогская гавань стала местом базирования Азовской флотилии. Среди первых её кораблей был двухмачтовый «Таганрог». В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов флотилия сыграла значительную роль в военных действиях, говорится в сообщении пресс-службы Таганрогского музея-заповедника.

Модель создавалась непросто, поскольку сегодня не существует точных чертежей корабля, и нет аналогичных моделей отечественных судов в качестве образца. Однако благодаря энтузиазму создателей идея успешно воплощена в жизнь, причём с высочайшей точностью и достоверной детализацией.

Модель исторического парусника создана по инициативе председателя совета ОО «Фонд Таганрог Исторический» Игоря Павленко и при участии членов правления ОО – генерального директора предприятия «Юг-Художественная ковка», члена Союза кузнецов России Александра Гаркуши и президента объединения «Лемакс», Почётного гражданина Таганрога Леонида Матусевича. Техническое обеспечение – Михаил Потапенко и Николай Харахаш. Консультанты – Заслуженный тренер РФ, многократный победитель и призер чемпионатов СССР и России, чемпион мира 1992 по судомодельному спорту в классе радиояхт Николай Назаров и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Военно-морской академии им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова Алексей Лебедев.



Церемония передачи модели корабля состоялась сегодня, в День города, во Дворце Алфераки. Директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко, поздравив собравшихся с 327-й годовщиной Таганрога, напомнила, что «наша коллекция – одна из самых крупных на юге России, насчитывающая более 300 тысяч единиц хранения» и большая её часть передана таганрожцами, гостями города, историками.

«Именно эта богатейшая коллекция помогает нам создавать замечательные экспозиции в наших восьми музеях и рассказывать об истории и культуре Таганрога, нашего региона и всей России. Последняя и самая масштабная из этих экспозиций «Таганрог: время, место, события, люди», развёрнутая здесь, в Историко-краеведческом музее – без сомнения, является одной из лучших музейных экспозиций в Ростовской области», — сказала Елизавета Липовенко.

Директор ТГЛИАМЗ тепло поблагодарила Игоря Павленко и его коллег за бесценный дар и заверила, что модель парусника «Таганрог» займёт достойное место в коллекции музея.

Фото: пресс-служба ТГЛИАМЗ