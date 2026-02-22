В Таганроге в проекте Даниила Топольского известные советские песни зазвучат по-новому

25 февраля в Городском ДК в рамках авторского просветительского проекта Даниила Топольского «Как слушать классику» будет представлена необычная для этого цикла программа — «Советская песенная классика».

Таганрогские меломаны услышат песни и мелодии из кинофильмов «17 мгновений весны», «Мой ласковый и нежный зверь», «Как молоды мы были», «Луч Солнца золотого», «О, Море, Море»…

«Среди других прозвучат песни из репертуара Муслима Магомаева и других певцов-мужчин. Но исполнять их будет Мария Логинова (сопрано), — делится Даниил. — Я поначалу сомневался в том, что этот эксперимент окажется удачным. Но когда услышал, был просто поражен: в её исполнении они звучат совершенно по-другому, но при этом не менее завораживающе».

Публику ожидают не только сами музыкальные шедевры, но и увлекательные рассказы о них. Звучать будет, разумеется, как и всегда у маэстро Топольского, только живая музыка: «минусовок» и «плюсовок» Даниил не признает. Кроме того, пришедших в этот вечер в ГДК, по словам автора и ведущего программы, ожидает сюрприз.

Начало концерта-лекции — в 19.00, справки по телефону: 8 (8634) 612-323.

Фото Олега Хмелевского