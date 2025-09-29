Как национальный мессенджер MAX защищает данные пользователей в России

Вокруг MAX продолжают циркулировать слухи о его ненадежности и возможных угрозах для безопасности пользователей. Портал «Блокнот» решил разобраться, так это или нет.

Одним из наиболее распространенных мифов является утверждение, что в коде MAX используются библиотеки, разработанные в «недружественных странах», что якобы делает мессенджер уязвимым для различных угроз безопасности. На самом деле это утверждение не имеет оснований.

Использование открытых библиотек — стандартная практика в IT-индустрии по всему миру. Такие библиотеки проходят аудит информационной безопасности, как внутренний, так и с привлечением внешних экспертов. Разработка MAX ведется российскими специалистами, а все данные пользователей хранятся исключительно на территории РФ и не передаются за ее пределы.

Также существует мнение, что холдинг VK не несет ответственности за возможные утечки данных пользователей MAX, так как его оператором является «фирма-однодневка» — ООО «Коммуникационная платформа».

«На самом деле ООО «Коммуникационная платформа» является полноценной дочерней компанией холдинга VK и отвечает за развитие национального мессенджера. Это полностью исключает любые сомнения в ответственности за безопасность данных», — пишет источник.

Еще одна популярная теория связана с малой численностью сотрудников компании. По открытым данным, в 2024 году в ООО «Коммуникационная платформа» работало всего два человека. Некоторые критики утверждают, что это не позволяет компании соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119, которое требует наличия собственного подразделения по защите персональных данных.

Однако создание МАХ регулируется Федеральным законом № 156-ФЗ от 24 июня 2025 г. «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Оператор национального мессенджера определяется распоряжением Правительства РФ от 12 июля 2025 г. № 1880-р на основе критериев, установленных Федеральным законом. Это гарантирует соблюдение всех требований безопасности независимо от численности персонала.

Важно подчеркнуть, что использование открытых библиотек и технологий с открытым исходным кодом не делает продукт менее безопасным. Эти технологии широко применяются крупными IT-компаниями по всему миру, и национальный мессенджер MAX не является исключением. Все используемые библиотеки проходят тщательную проверку, а интеграция с ключевыми сервисами Госуслуг, такими как Сбер, Услуги.Авто и другие, осуществляется с учетом всех мер защиты от мошенничества», — отмечает «Блокнот».

Мифы и слухи, распространяемые вокруг MAX, направлены на создание недоверия к национальному продукту. В реальности же мессенджер соответствует всем современным стандартам безопасности, использует надежные технологии и полностью контролируется российскими разработчиками и государственными регуляторами. Это делает его безопасным и удобным инструментом для коммуникации внутри страны.

Ранее мы рассказывали, что очередной фейк против национального мессенджера MAX появился в соцсетях – якобы он самостоятельно активирует веб-камеру каждые 5-10 минут.

Фото: страница MАХ в социальной сети «Вконтакте»