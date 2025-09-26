Главная » #В стране

Фейк о «самостоятельной веб-камере» мессенджера МАХ распространяют в сети

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Очередной фейк против национального мессенджера MAX появился в соцсетях – якобы он самостоятельно активирует веб-камеру каждые 5-10 минут. Так ли это на самом деле разбиралась Южная служба новостей.

#В стране

В подтверждение своей версии создатели нового мифа  приводят лишь рассказы о подозрительно часто мигающем индикаторе веб-камеры на компьютере.

«Один парень тестировал десктопную версию Max на ПК. Заметил, что индикатор камеры загорается каждые 5-10 минут. Сначала подумал – глюк. Но нет: приложение активирует камеру даже в фоне! Я повторил эксперимент на своём ноуте – то же самое. Закрываешь Max, а он всё равно «просыпается», – приводит слова одного из разоблачителей отечественного мессенджера Южная служба новостей.

Приведенная цитата – вся доказательная база автора. Снять на фото или видео мигающий индикатор камеры своего компьютера он не догадался, хотя такая возможность была у него два раза. Видимо в эпоху фейков необходимость подкреплять слова доказательствами пропала.

Кстати, в августе пользователи обсуждали результаты проверки мессенджера антивирусом «Kaspersky», который негативно реагировал на обновление приложением информации о доступных видеоустройствах. Проблема была не в самом приложении, а в некорректной работе антивируса. Разработчики устранили недочет после обновления 12 августа.

В завершении отметим, что MAX может включить камеру только с разрешения пользователя — доступ к ней можно не предоставлять. Если же разрешение было дано, мессенджер будет использовать его только в целях функционирования. В частности, для видеозвонков.  

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Мессенджер MAX новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru