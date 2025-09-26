Фейк о «самостоятельной веб-камере» мессенджера МАХ распространяют в сети

Очередной фейк против национального мессенджера MAX появился в соцсетях – якобы он самостоятельно активирует веб-камеру каждые 5-10 минут. Так ли это на самом деле разбиралась Южная служба новостей.

В подтверждение своей версии создатели нового мифа приводят лишь рассказы о подозрительно часто мигающем индикаторе веб-камеры на компьютере.

«Один парень тестировал десктопную версию Max на ПК. Заметил, что индикатор камеры загорается каждые 5-10 минут. Сначала подумал – глюк. Но нет: приложение активирует камеру даже в фоне! Я повторил эксперимент на своём ноуте – то же самое. Закрываешь Max, а он всё равно «просыпается», – приводит слова одного из разоблачителей отечественного мессенджера Южная служба новостей.

Приведенная цитата – вся доказательная база автора. Снять на фото или видео мигающий индикатор камеры своего компьютера он не догадался, хотя такая возможность была у него два раза. Видимо в эпоху фейков необходимость подкреплять слова доказательствами пропала.

Кстати, в августе пользователи обсуждали результаты проверки мессенджера антивирусом «Kaspersky», который негативно реагировал на обновление приложением информации о доступных видеоустройствах. Проблема была не в самом приложении, а в некорректной работе антивируса. Разработчики устранили недочет после обновления 12 августа.

В завершении отметим, что MAX может включить камеру только с разрешения пользователя — доступ к ней можно не предоставлять. Если же разрешение было дано, мессенджер будет использовать его только в целях функционирования. В частности, для видеозвонков.

Фото из архива