Изменение маршрутов «Таврии» затронуло поезд Таганрог – Симферополь, который будет следовать только до Керчи

С 10 июня маршруты ряда поездов «Таврия» будут заканчиваться и начинаться на станции Керчь Южная. В их число вошел и состав № 483/484, следующий по маршруту Таганрог — Симферополь. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Решение вступило в силу в 00:00 текущего дня. Оно принято оперативным штабом Республики Крым из-за участившихся атак беспилотников и предполагает введение новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта, а также сокращение ночного передвижения поездов «Таврия» на территории полуострова.

Помимо поезда из Таганрога, изменения затронули составы № 68/67 Москва — Симферополь, № 97/98 Москва — Симферополь, № 173/174 Москва — Евпатория, № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, № 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь, № 75/76 Омск — Симферополь, № 142/141 Пермь — Симферополь, № 183/184 Мурманск — Севастополь, № 193/194 Челябинск — Севастополь и № 483/484 Таганрог — Симферополь.

По прибытии на станцию Керчь Южная пассажиров будут пересаживать на автобусы, предоставленные республикой Крым. На каждом автобусе указано направление — например, Керчь — Джанкой, Керчь — Владиславовка или Керчь — Симферополь. Пассажиры смогут сесть на свой автобус и доехать до станции, указанной в билете как конечная. Посадка и высадка пассажиров будут проводиться на железнодорожных или автобусных станциях. Также, согласно расписанию, пассажиры смогут добраться на автобусах из Симферополя, Севастополя, Евпатории и других городов в Керчь.

Ранее мы рассказали, что через Ростовскую область впервые пройдет пассажирский поезд «Ночной экспресс».

Фото «Гранд Сервис Экспресс»