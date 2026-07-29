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Таганрогская «чеховка» будет повышать цифровую грамотность пожилых и инвалидов

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Библиотека выиграла губернаторский грант с социальным проектом #Доступ открыт.

Новости Таганрога

Таганрогская публичная библиотека имени А.П. Чехова в Таганроге стала победителем грантового конкурса губернатора Ростовской области. Проект под названием #Доступ открыт, который реализует автономная некоммерческая организация «Точка роста», получит существенную финансовую поддержку.

Проект призван помочь тем, кому сегодня особенно трудно ориентироваться в стремительно меняющемся цифровом мире, — пожилым таганрожцам и людям с ограниченными возможностями здоровья. На площадке библиотеки для них организуют бесплатные обучающие курсы. Участников научат уверенно работать с порталом госуслуг, записываться на прием к врачу, заказывать лекарства и оплачивать коммунальные услуги через интернет, рассказала первый заместитель главы администрации города Ирина Голубева.

Грантовые средства направят на масштабное обновление: библиотека получит современное интерактивное и звуковое оборудование, новую оргтехнику, обновленную мебель и климатическую систему. Кстати, в электронном зале уже сейчас доступны 11 новых мощных моноблоков, на которых проходят бесплатные занятия.

Сегодня библиотека имени Чехова — это не просто место выдачи книг, а полноценное культурное, образовательное и общественно значимое пространство Таганрога, подчеркнула Ирина Голубева.

Фото Владимира Прозоровского (из архива)

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Таганрогская правда

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