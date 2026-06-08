Через Ростовскую область впервые пройдет пассажирский поезд «Ночной экспресс»

Частная железнодорожная компания «Тверской экспресс» запускает новый состав из серии «Ночной экспресс», который впервые пройдет через Ростов-на-Дону, сообщает пресс-служба Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК, входит в группу ВЭБ.РФ), которая участвует в обеспечении проекта.

ГТЛК передала перевозчику в лизинг вагоны для подвижного состава «Ночного экспресса» по направлению Москва – Адлер – Москва.

Новый маршрут призван расширить возможности железнодорожного сообщения между столицей и курортами Черноморского побережья, а также улучшить транспортную доступность для транзитных пассажиров, следующих в города центральной и южной части России. В пути предусмотрены остановки в крупных населенных пунктах: Рязани, Мичуринске, Воронеже, Лисках, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе и Сочи.

Отличительной чертой вагонов данной серии является применение множества инновационных решений. Составы формируются из двухвагонных сцепов, которые представляют собой единый технологический комплекс. В конструкции сцепов используются герметизированные межвагонные переходы, позволяющие создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума.

«Однотамбурная компоновка и эффективное использование освободившегося пространства в нетормозной части вагона дали возможность разместить в нем современный санузел с душевой кабиной. При эксплуатации двухвагонных сцепов служебное помещение для проводников находится только в одном из вагонов, а в другом на его месте оборудована сервисная зона», — отмечается в сообщении.

Выход составов на линию ожидается в период высокого летнего сезона.

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