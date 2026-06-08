Главная » Новости Ростовской области

Через Ростовскую область впервые пройдет пассажирский поезд «Ночной экспресс»

На чтение 2 мин Просмотров 60 Опубликовано

Частная железнодорожная компания «Тверской экспресс» запускает новый состав из серии «Ночной экспресс», который впервые пройдет через Ростов-на-Дону, сообщает пресс-служба Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК, входит в группу ВЭБ.РФ), которая участвует в обеспечении проекта.

Новости Ростовской области

ГТЛК передала перевозчику в лизинг вагоны для подвижного состава «Ночного экспресса» по направлению Москва – Адлер – Москва.

Новый маршрут призван расширить возможности железнодорожного сообщения между столицей и курортами Черноморского побережья, а также улучшить транспортную доступность для транзитных пассажиров, следующих в города центральной и южной части России. В пути предусмотрены остановки в крупных населенных пунктах: Рязани, Мичуринске, Воронеже, Лисках, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе и Сочи.

Отличительной чертой вагонов данной серии является применение множества инновационных решений. Составы формируются из двухвагонных сцепов, которые представляют собой единый технологический комплекс. В конструкции сцепов используются герметизированные межвагонные переходы, позволяющие создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума.

«Однотамбурная компоновка и эффективное использование освободившегося пространства в нетормозной части вагона дали возможность разместить в нем современный санузел с душевой кабиной. При эксплуатации двухвагонных сцепов служебное помещение для проводников находится только в одном из вагонов, а в другом на его месте оборудована сервисная зона», — отмечается в сообщении.

Выход составов на линию ожидается в период высокого летнего сезона.

Ранее мы рассказывали о том, что электричке Таганрог–Ростов на пять месяцев вводят новую остановку на 1283 км.

Фото nightexpress.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

железная дорога лето пассажирский транспорт поезд Ростов
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru