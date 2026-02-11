Из-за остановки в Вареновке увеличится время в пути  электричек между Ростовом и Таганрогом

С 16 февраля 2026 года в расписании пригородного железнодорожного сообщения между Ростовом и Таганрогом произойдут изменения. Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания вводит новую остановку на полуминуты на пункте Вареновка для электропоезда № 6508, что повлечет корректировку времени прибытия и отправления на всем маршруте.

Поезд № 6508 сообщением Ростов – Таганрог будет отправляться со станции в Ростове в 17.26. Согласно новому расписанию, стоянка на остановочном пункте Вареновка будет длиться полминуты с 18.32. В результате прибытие на конечную станцию Таганрог сдвигается на две минуты и запланировано на 18.55 вместо прежних 18.53. Также изменятся время отправления и прибытия на промежуточных станциях, включая Михайловку (18.39-18.39.5 вместо 18.37-18.37.5) и Таганрог-Пассажирский (18.44-18.45 вместо 18.42-18.43).

Изменения коснутся и обратного рейса № 6085 Таганрог – Ростов. Его отправление со станции Таганрог переносится на 18.56. Остановка в Вареновке для этого поезда будет осуществляться с 19.22.5 до 19.23. Прибытие на станцию Ростов запланировано на 20.40, что на две минуты позже предыдущего графика. Корректировки времени также затронут все промежуточные остановки на маршруте, включая Красный Котельщик, Синявскую и Хапры.

Поезда будут следовать согласно действующему графику движения с остановками на всех предусмотренных пунктах.

Ранее мы рассказали, что через Таганрог из Херсонской области в Москву начнет курсировать ежедневный автобус.

Фото ВК Таганрогский Гор Транспорт