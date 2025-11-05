Главная » #ЖКХ

Из-за аварий ограничено водоснабжение нескольких районов Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

5 ноября в Таганроге из-аварий на водопроводных сетях ограничена подача воды в нескольких районах города. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

#ЖКХ

Аварийные работы ведутся на улице Воскова, 102. В связи с этим ограничено водоснабжение домов, расположенных в районах Нового вокзала и рощи «Дубки», улиц С. Лазо, Черняховского, Воскова, Дзержинского и  Артиллерийских переулков.

Утечки устраняют на пересечение улицы Александровской и переулка Тургеневского, в 19-м переулке и на улице Чехова, 265/1. Поэтому вода подается пониженным давлением в Центральном районе, на улице Свободы и Кислородной площади.

В связи с тем, что специалисты коммунальной службы ведут ремонтные работы на повысительной насосной станции, ограничено водоснабжение на улицах Морозова и Толбухина.

О точном окончании проведения ремонта не сообщается. Подача воды будет ограничена до полного устранения аварий по указанным адресам.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге за прошлую неделю ликвидировали 61 аварию на водопроводных сетях.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru