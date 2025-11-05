Из-за аварий ограничено водоснабжение нескольких районов Таганрога

5 ноября в Таганроге из-аварий на водопроводных сетях ограничена подача воды в нескольких районах города. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Аварийные работы ведутся на улице Воскова, 102. В связи с этим ограничено водоснабжение домов, расположенных в районах Нового вокзала и рощи «Дубки», улиц С. Лазо, Черняховского, Воскова, Дзержинского и Артиллерийских переулков.

Утечки устраняют на пересечение улицы Александровской и переулка Тургеневского, в 19-м переулке и на улице Чехова, 265/1. Поэтому вода подается пониженным давлением в Центральном районе, на улице Свободы и Кислородной площади.

В связи с тем, что специалисты коммунальной службы ведут ремонтные работы на повысительной насосной станции, ограничено водоснабжение на улицах Морозова и Толбухина.

О точном окончании проведения ремонта не сообщается. Подача воды будет ограничена до полного устранения аварий по указанным адресам.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге за прошлую неделю ликвидировали 61 аварию на водопроводных сетях.

