В Таганроге за неделю ликвидировали 61 аварию на водопроводных сетях

За минувшую неделю в Таганроге специалистами МУП «Управление «Водоканал» был ликвидирован 61 порыв на городских линиях водоснабжения.

Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, на текущей неделе ремонтным бригадам предстоит выполнить работы еще на четырех адресах. Это улицы Маршала Жукова, 197,  Дзержинского, 127, Бакинская, 4. Также ремонт будет вестись на пересечении улиц Шевченко и Чехова.

Напомним, что оперативная информация о коммунальных авариях и их устранении регулярно публикуется и обновляется на странице УЖХХ и на официальном сайте таганрогского «Водоканала».

Ранее мы рассказали, что на двух улицах Таганрога продолжается ремонт 1,2 км теплосетей.

