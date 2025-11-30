Главная » Культура

Из Таганрога на московскую выставку отправили картины Владимира Стожарова

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Таганрогский художественный музей предоставил четыре произведения Владимира Стожарова для масштабной ретроспективой выставки в Москве, приуроченной к 100-летию мастера, воспевшего в своем творчестве Русский Север. Об этом учреждение культуры сообщает на своей странице ВК.

Культура

Организатором выставки выступила Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, на площадке которой будут представлены 110 работ Стожарова из 32 российских музеев. Художник, проживший недолгую жизнь с 1926 по 1973 год, создал более 2000 картин, которые сегодня хранятся в 96 музеях по всему миру. В 1966 году он участвовал в XXXIII международной выставке «Биеннале Венеция» и является лауреатом Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина.

Экспозиция будет доступна для посещения с 12 декабря по 5 апреля 2026 года. Среди картин из таганрогского собрания — «Новгород. Успение из села Курицко 1595 г.» (1970), «Село Большая Пысса» (1964), «Псков. Звонница» (1969) и «Натюрморт с рябиной» (1967). Музей приглашает посетителей делиться фотографиями на фоне этих работ.

Ранее мы рассказали, что картины Таганрогского художественного музея вернулись домой из «творческой командировки».

Фото ВК ТХМ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выставка картин новости Таганрог ТХМ
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru