Из Таганрога на московскую выставку отправили картины Владимира Стожарова

Таганрогский художественный музей предоставил четыре произведения Владимира Стожарова для масштабной ретроспективой выставки в Москве, приуроченной к 100-летию мастера, воспевшего в своем творчестве Русский Север. Об этом учреждение культуры сообщает на своей странице ВК.

Организатором выставки выступила Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, на площадке которой будут представлены 110 работ Стожарова из 32 российских музеев. Художник, проживший недолгую жизнь с 1926 по 1973 год, создал более 2000 картин, которые сегодня хранятся в 96 музеях по всему миру. В 1966 году он участвовал в XXXIII международной выставке «Биеннале Венеция» и является лауреатом Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина.

Экспозиция будет доступна для посещения с 12 декабря по 5 апреля 2026 года. Среди картин из таганрогского собрания — «Новгород. Успение из села Курицко 1595 г.» (1970), «Село Большая Пысса» (1964), «Псков. Звонница» (1969) и «Натюрморт с рябиной» (1967). Музей приглашает посетителей делиться фотографиями на фоне этих работ.

Ранее мы рассказали, что картины Таганрогского художественного музея вернулись домой из «творческой командировки».

Фото ВК ТХМ