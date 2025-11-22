Итоги года: в Таганроге создали три новых сквера и установили 8 детских площадок

Глава Таганрога Светлана Камбулова продолжает делиться итогами деятельности администрации города в 2025 году. На своих страницах в соцсетях она рассказала о ремонте дорог, работе по вывозу ТБО, ликвидации стихийных свалок, высадке зеленых насаждений, проектах по благоустройству.

В 2025 году в Таганроге продолжился ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Отремонтированы четыре дороги по переулку Смирновскому, Комсомольскому спуску, улице Ломоносова, подъезду от автодороги «Ростов-на-Дону-Таганрог» к переулку 7-му Новому.

За счет средств областного и местного бюджетов проведен карто-ямочный ремонт дорог общей площадью 28 600 кв. метров. Выполнен ремонт семи тротуаров на общую сумму 7,5 млн рублей.

На постоянной основе проводилась уборка (сбор случайного мусора и подметание) 186 автомобильных дорог и 217 остановочных павильонов. В 2025 году на территории города установлен 171 закрытый модуль для сбора мусора. Было вывезено 7628 кубометров мусора.

Выполнены работы по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов (после сноса самовольно установленных металлических гаражей), вывезено более 5,6 тыс. тонн отходов.

Еще один важный вопрос — ликвидация 2 крупных свалочных очагов, образовавшихся на Мариупольском и Николаевском шоссе. Уже проведено обследование и оценка накопленного вреда.

«Росприроднадзором готовится необходимый пакет документов в Минприроды РФ для включения этих объектов в реестр ГРОНВОС, после чего работы по ликвидации несанкционированных свалок можно будет включить в федеральную программу и рекультивировать за счет средств федерального бюджета, — рассказала Светлана Камбулова. — Также приступаем к ликвидации крупного свалочного очага, расположенного вдоль домов 40-1, 42А, 42В, 44 по ул. Чучева».

Весной 2025 года в Таганроге высадили 15 тысяч новых зеленых насаждений. Они украсили клумбы и кашпо на городских территориях.

Для обеспечения безопасности коммунальные службы удалили 313 аварийных деревьев. Для улучшения видимости вдоль автомобильных дорог провели санитарную обрезку 588 деревьев.

По программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены три новых сквера по улице. Маршала Жукова, 2-б; Большому проспекту, 16-д и сквер «Почтовый». Успешно реализованы 11 проектов губернаторской программы инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!». Еще 3 находятся в стадии завершения. Благодаря участию в губернаторском проекте «Территория детства» в различных районах города установлены 8 детских игровых площадок.

«Все эти мероприятия способствуют обеспечению комфортного проживания жителей, улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и повышению привлекательности городской среды», — подчеркнула глава города.

Напомним, 27 ноября в 17 часов, в ГДК состоится отчёт главы города Таганрога Светланы Камбуловой о работе администрации в 2025 году.

Фото из архива