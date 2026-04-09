Исторические документы о судебной системе России пополнили коллекцию Таганрогского музея-заповедника

Ценные экспонаты переданы в год 160-летия института судебных приставов.

Таганрогский музей-заповедник получил в дар ценные исторические артефакты, связанные с истоком судебной системы России. В фонды музея переданы выписка из указа императора Александра II от 19 октября 1865 года и нагрудный знак судебного пристава, утвержденный 31 декабря того же года, что стало значимым событием в год 160-летия института судебных приставов.

Церемония состоялась в двусветном зале Историко-краеведческого музея (Дворца Алфераки). Передача реликвий стала результатом визита в Таганрог директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава РФ Дмитрия Аристова, который посетил городские музеи в 2025 году. Руководитель ГУ ФССП России по Ростовской области Евгений Казанов, выполняя поручение главы службы, лично вручил экспонаты.

«В экспозиции особое внимание Дмитрия Васильевича привлекла эпоха Александра II – императора-реформатора, который внес решающий вклад в создание нашей службы. Для пополнения экспозиции было принято решение передать Таганрогскому музею-заповеднику императорский указ и знак судебного пристава 1865 года. Выполнить поручение директора службы, быть сегодня в этом историческом месте – для меня высокая честь и почетная миссия», – отметил Евгений Казанов.

Директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко поблагодарила гостей за ценный дар. В свою очередь, заместитель председателя Городской Думы Таганрога Валерий Селиванов поприветствовал представителей ФССП от имени депутатского корпуса. В память о визите Елизавета Липовенко вручила Евгению Казанову альбом-каталог «Петр I и его эпоха». Завершила мероприятие музыкальная программа в исполнении муниципального Камерного оркестра Таганрога под управлением Игоря Тронова.

Источник и фото: ТГЛИАМЗ