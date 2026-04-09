Главная » Культура

Исторические документы о судебной системе России пополнили коллекцию Таганрогского музея-заповедника

На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Ценные экспонаты переданы в год 160-летия института судебных приставов.

Таганрогский музей-заповедник получил в дар ценные исторические артефакты, связанные с истоком судебной системы России. В фонды музея переданы выписка из указа императора Александра II от 19 октября 1865 года и нагрудный знак судебного пристава, утвержденный 31 декабря того же года, что стало значимым событием в год 160-летия института судебных приставов.

Церемония состоялась в двусветном зале Историко-краеведческого музея (Дворца Алфераки). Передача реликвий стала результатом визита в Таганрог директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава РФ Дмитрия Аристова, который посетил городские музеи в 2025 году. Руководитель ГУ ФССП России по Ростовской области Евгений Казанов, выполняя поручение главы службы, лично вручил экспонаты.

«В экспозиции особое внимание Дмитрия Васильевича привлекла эпоха Александра II – императора-реформатора, который внес решающий вклад в создание нашей службы. Для пополнения экспозиции было принято решение передать Таганрогскому музею-заповеднику императорский указ и знак судебного пристава 1865 года. Выполнить поручение директора службы, быть сегодня в этом историческом месте – для меня высокая честь и почетная миссия», – отметил Евгений Казанов.

Директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко поблагодарила гостей за ценный дар. В свою очередь, заместитель председателя Городской Думы Таганрога Валерий Селиванов поприветствовал представителей ФССП от имени депутатского корпуса. В память о визите Елизавета Липовенко вручила Евгению Казанову альбом-каталог «Петр I и его эпоха». Завершила мероприятие музыкальная программа в исполнении муниципального Камерного оркестра Таганрога под управлением Игоря Тронова.

Источник и фото: ТГЛИАМЗ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог Таганрогский музей-заповедник
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru