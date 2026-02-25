Исследователь Елена Алексеенко расскажет о таганрогском некрополе на экскурсии 28 февраля

28 февраля в Таганроге состоится экскурсия по Старому кладбищу, которая позволит участникам погрузиться в его уникальную атмосферу, узнать об истории, архитектуре и загадках.

Акцент будет сделан на формировании территории, символике надгробий, а также на проблемах изучения и сохранения исторических кладбищ на примере таганрогского некрополя.

В ходе прогулки экскурсовод расскажет о судьбах известных личностей, нашедших здесь последнее пристанище, и истории знаковых памятников. Вести экскурсию будет аттестованный гид, исследователь и соорганизатор ежегодной научно-практической конференции «Изучение и сохранение исторических некрополей», которая проводится в Таганроге с 2022 года, Елена Алексеенко.

Продолжительность пешеходной экскурсии составит 2,5 часа. Она состоится при любой погоде, за исключением случаев ураганного ветра, сильного снегопада или гололеда. Организаторы обращают внимание, что мероприятие не рассчитано на детскую аудиторию.

Учитывая холодное время года, рекомендуется тепло одеться и взять с собой термос с горячим безалкогольным напитком. В середине маршрута запланировано посещение храма.

Начало в 11 часов, сбор группы — у стенда с планом кладбища. Регистрация по ссылке. Телефон для связи: +7 (928) 625-97-24.

Фото со страницы сообщества «Партия любителей Старого кладбища г. Таганрога» в ВК