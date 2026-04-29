Индексация зарплаты: житель Таганрога потерял 500 тыс. рублей после взлома аккаунта на Госуслугах

В Таганроге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого местный житель лишился 500 тыс. рублей.

28-летний таганрожец поверил сообщению в мессенджере от абонента, записанного как «Бухгалтерия», и перешел по ссылке для индексации зарплаты. После этого его аккаунт на портале Госуслуг был взломан.

Под давлением якобы сотрудников службы поддержки госпортала мужчина сфотографировался с документом и занял 500 тыс. рублей у знакомого (банки отказали ему в кредите). Затем по указанию аферистов он купил новый телефон и SIM-карту, установил стороннее приложение и перевел все деньги на названные счета — для «узаконивания» средств.

Когда «кураторы» перестали выходить на связь, молодой человек понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению причастных к преступлению лиц», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать данные аккаунтов, банковских карт и документов незнакомцам, а также не оформлять кредиты по указанию третьих лиц.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростовской области мошенники рассылают работодателям фальшивые уведомления о нарушениях и проверках.

Фото: донская полиция

