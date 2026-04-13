В Ростовской области мошенники рассылают работодателям фальшивые уведомления о нарушениях и проверках

В Ростовской области участились случаи мошенничества, когда злоумышленники рассылают работодателям поддельные документы от имени Государственной инспекции труда (ГИТ).

Это создает серьезные риски для бизнеса, так как фальшивые уведомления о нарушениях и проверках оказывают давление на руководителей.

Как сообщает ведомство, мошенники используют официальную символику, подделывают реквизиты и ссылаются на нормы законодательства, сообщая о якобы выявленных признаках теневой занятости или несоответствии отчетности. Для защиты от подобных действий руководитель инспекции Ольга Баташева дала четкие рекомендации.

Для того чтобы обезопасить себя от действий мошенников, ГИТ рекомендует руководствоваться следующим:

1. Типовые формы решений на проведение контрольных (надзорных) мероприятий утверждены Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151. Любое подлинное решение о проведении проверки должно строго соответствовать данным типовым формам.

2. На решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия должен быть QR-код, позволяющий перейти к записи о проверке в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ). Если QR-код отсутствует или не ведет на сайт proverki.gov.ru, документ, скорее всего, поддельный.

3. Все контрольные (надзорные) мероприятия учитываются в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ). Вы всегда можете самостоятельно проверить актуальную информацию о проверках в отношении вашей организации на портале proverki.gov.ru.

4. Имейте в виду, что запрос сведений или пояснений возможен и без решения о проведении проверки, но только в строго определенных законом случаях.

При возникновении сомнений в подлинности документа инспекция просит незамедлительно обращаться по горячей линии: 8 (863) 210 88 18 (ежедневно с 8:30 до 21:00); на электронную почту: git61@rostrud.gov.ru или по телефону приемной: 8 (863) 210-04-34. Корреспонденцию можно направлять по адресу: 344003, г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 87/65.

