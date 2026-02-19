ИФНС Таганрога назвала срок подачи декларации по доходам за 2025 год

Жителям Таганрога напомнили о сроках подачи налоговой декларации за 2025 год. Сделать это необходимо до 30 апреля 2026 года, чтобы избежать штрафов.

Как сообщает ИФНС по городу Таганрогу, отчитаться о доходах обязаны граждане, получившие доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех лет (для недвижимости, купленной после 1 января 2016 года, — менее пяти лет), ценных бумаг или долей в уставном капитале. Также декларацию нужно подать при получении дохода от сдачи имущества в аренду, от предпринимательской деятельности, в порядке дарения или в виде выигрышей, например, в лотерею.

За нарушение сроков подачи декларации или неуплату налога предусмотрены финансовые санкции. Штраф за несвоевременное представление документа составляет 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% от этой суммы и не менее 1000 рублей. Дополнительно за саму неуплату НДФЛ может быть наложен штраф в размере 20% от суммы задолженности.

Отдельно в ведомстве уточнили, что срок до 30 апреля 2026 года не касается тех, кто подает декларацию исключительно для получения налоговых вычетов. В этом случае документ можно направить в инспекцию в любое время в течение года. За дополнительной информацией жители могут обращаться по телефону «Горячей линии»: 8 (8634) 61-91-72 (доб. 22-66).

Фото из архива