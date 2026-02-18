ИФНС Таганрога информирует об изменениях в налоговом законодательстве

С 1 сентября 2025 года изменился порядок внесения и отражения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений о кодах по ОКВЭД.

Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 28.12.2024 № 529-ФЗ, который установил новые правила взаимодействия бизнеса с Росстатом, ФНС России и СФР. Законом предусмотрен поэтапный переход на новый порядок определения кодов ОКВЭД в период с 2026 по 2028 годы.

Ранее в реестрах отражались сведения о кодах по ОКВЭД, указанных хозяйствующими субъектами в заявлениях о государственной регистрации.

Теперь в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут содержаться два типа кодов по ОКВЭД: заявительные и отчетные.

Коды по ОКВЭД заявительного типа определяются хозяйствующим субъектом самостоятельно и вносятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в соответствии с документами, представленными при государственной регистрации.

Коды по ОКВЭД отчетного типа с указанием их процентных долей вносятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП на основании сведений, поступивших из Росстата, в течение трех рабочих дней.

Следует отметить, что Росстат на основании первичных статистических данных, поданных хозяйствующим субъектом, рассчитает процентные доли по кодам ОКВЭД и определит основной вид деятельности в соответствии с Правилами определения кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2025 № 728.

Росстат с 2026 года представляет указанные сведения в ФНС России ежегодно не позднее 10 апреля.

В выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП коды по ОКВЭД заявительного типа отражаются с сентября 2025 года.

С 2026 года в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут отражаться коды по ОКВЭД отчетного типа (по мере поступления сведений от Росстата), а также коды по ОКВЭД заявительного типа (содержатся в реестрах с сентября 2025 года).

Любое заинтересованное лицо может получить в электронном виде выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, содержащие в том числе сведения о кодах по ОКВЭД без указания их процентных долей, на сайте ФНС России в сервисах «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» и «Прозрачный бизнес».

Напоминаем, что в соответствии с законом содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения о процентных долях видов экономической деятельности в открытом доступе не размещаются. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить в электронном виде выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, содержащую в том числе сведения о кодах по ОКВЭД с их процентными долями, только в отношении себя с использованием сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, органы государственных внебюджетных фондов, Банк России, суды могут получить в электронном виде выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, содержащую в том числе сведения о кодах по ОКВЭД с их процентными долями, с использованием видов сведений в СМЭВ.