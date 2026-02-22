Губернатор Слюсарь обсудил с руководством «Красного котельщика» производство и соцполитику

Глава Ростовской области оценил вклад «Красного котельщика» в экономику региона.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с генеральным директором Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) Михаилом Клугманом. Обсуждение коснулось как производственных достижений предприятия, так и его социальной политики, информирует портал донского правительства.

Михаил Клугман представил профиль завода, являющегося крупнейшим российским производителем оборудования для тепловых, атомных и газотурбинных электростанций. Особое внимание было уделено инженерному центру, который позволяет компании сохранять лидирующие позиции в отрасли благодаря полному циклу работ — от проектирования до комплексных поставок котлов.

«Основной тип нашей продукции – энергетические котлы для крупнейших станций страны. Наша продукция востребована, потому что в каждом доме должны быть свет и тепло», — подчеркнул гендиректор.

Также в ходе беседы Михаил Клугман проинформировал о социальных гарантиях для коллектива. Средняя заработная плата на предприятии составляет 100 тысяч рублей, что является высоким показателем для Таганрога. Компания проводит ежегодную индексацию доходов сотрудников и предоставляет им поддержку, в том числе в вопросах ипотечного кредитования.

Со своей стороны, Юрий Слюсарь отметил значительный вклад завода в экономику региона. Ежегодные налоговые отчисления «Красного котельщика» в областной бюджет достигают 1,5 млрд рублей. Эти средства направляются на решение ключевых задач, таких как развитие образования, обновление дорожной сети и инфраструктуры.

Ранее мы рассказывали, что на «Красном котельщике» отметили День защитника Отечества праздничной акцией.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX»

Фото: donland.ru