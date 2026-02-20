Главная » Город

На «Красном котельщике» отметили День защитника Отечества праздничной акцией

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

На Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (ТКЗ) в честь Дня защитника Отечества для мужского коллектива организовали приятный сюрприз.

Город

С самого утра на проходных завода сотрудников встречали девушки в праздничных нарядах, создавая атмосферу торжества. Каждому мужчине вручили оригинальный подарок — шоколадный десерт с надписью «Для особенного перерыва среди рабочего дня!», изготовленный местными кондитерами специально по заказу завода. Праздничную атмосферу дополнили тематические фотозоны и музыкальное сопровождение.

Такие мероприятия давно стали доброй традицией на ТКЗ. Руководство завода придает большое значение созданию дружелюбного рабочего климата. Праздники, объединяющие коллектив, помогают укреплять дух команды и оставляют приятные воспоминания, уверены на «Красном котельщике».

Уже совсем скоро мужчины поменяются ролями с девушками: в преддверии Международного женского дня они также презентуют своим коллегам-женщинам подарки в рамках поздравительной акции.

Забота о подрастающем поколении и инициативы, направленные на помощь детям, оставшимся без попечения родителей, — еще одно важное направление корпоративной политики предприятия. В канун Дня защитника Отечества волонтеры завода посетили городские центры помощи детям № 3 и 5 и передали ребятам сладкие подарки.

Фото «Красного котельщика»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

23 февраля акция День защитника Отечества Красный котельщик промышленность
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru