На «Красном котельщике» отметили День защитника Отечества праздничной акцией

На Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (ТКЗ) в честь Дня защитника Отечества для мужского коллектива организовали приятный сюрприз.

С самого утра на проходных завода сотрудников встречали девушки в праздничных нарядах, создавая атмосферу торжества. Каждому мужчине вручили оригинальный подарок — шоколадный десерт с надписью «Для особенного перерыва среди рабочего дня!», изготовленный местными кондитерами специально по заказу завода. Праздничную атмосферу дополнили тематические фотозоны и музыкальное сопровождение.

Такие мероприятия давно стали доброй традицией на ТКЗ. Руководство завода придает большое значение созданию дружелюбного рабочего климата. Праздники, объединяющие коллектив, помогают укреплять дух команды и оставляют приятные воспоминания, уверены на «Красном котельщике».

Уже совсем скоро мужчины поменяются ролями с девушками: в преддверии Международного женского дня они также презентуют своим коллегам-женщинам подарки в рамках поздравительной акции.

Забота о подрастающем поколении и инициативы, направленные на помощь детям, оставшимся без попечения родителей, — еще одно важное направление корпоративной политики предприятия. В канун Дня защитника Отечества волонтеры завода посетили городские центры помощи детям № 3 и 5 и передали ребятам сладкие подарки.

Фото «Красного котельщика»