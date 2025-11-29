Границы режима ЧС после воздушной атаки на Таганрог 25 ноября расширены

В границы режима ЧС добавлены еще несколько адресных ориентиров.

29 ноября Таганрог посетил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. Вместе с главой города Светланой Камбуловой он встретился с жителями, чьи дома пострадали во время массированной атаки БПЛА 25 ноября.

«Выслушали просьбы и пожелания людей. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обсудили текущую ситуацию и определили первоочередные меры по устранению последствий вражеской атаки», — сообщила Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях.

На данный момент расширены границы территории, на которой введен локальный режим ЧС. Напомним, после воздушной атаки, 25 ноября, режим ЧС касался 25 адресных ориентиров. Сегодня к ним добавили еще несколько адресов. Список может быть скорректирован.

«Комиссия работает. Специалисты проводят поквартирный обход в домах, пострадавших после атаки, и определяют размер ущерба. Наша задача оперативно назначить выплаты всем пострадавшим. Буду информировать о дальнейших действиях», — подчеркнула глава города.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой