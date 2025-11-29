Главная » Город

Границы режима ЧС после воздушной атаки на Таганрог 25 ноября расширены

На чтение 1 мин Просмотров 163 Опубликовано

В границы режима ЧС добавлены еще несколько адресных ориентиров.

Город

29 ноября Таганрог посетил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. Вместе с главой города Светланой Камбуловой он встретился с жителями, чьи дома пострадали во время массированной атаки БПЛА 25 ноября.

«Выслушали просьбы и пожелания людей. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обсудили текущую ситуацию и определили первоочередные меры по устранению последствий вражеской атаки», — сообщила Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях.

На данный момент расширены границы территории, на которой введен локальный режим ЧС. Напомним, после воздушной атаки, 25 ноября, режим ЧС касался 25 адресных ориентиров. Сегодня к ним добавили еще несколько адресов. Список может быть скорректирован.

«Комиссия работает. Специалисты проводят поквартирный обход в домах, пострадавших после атаки, и определяют размер ущерба. Наша задача оперативно назначить выплаты всем пострадавшим. Буду информировать о дальнейших действиях», — подчеркнула глава города.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака беспилотников последствия атаки БПЛА Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru