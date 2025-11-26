Главная » Город

До 28 ноября в Таганроге планируют завершить сбор заявлений на выплаты от пострадавших во время атаки

В Таганроге уже принято 112 заявлений на получение единовременных выплат от жителей, пострадавших во время ночной воздушной атаки 25 ноября. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Члены комиссии по оценке нанесенного ущерба проводят поквартирный обход домов, чтобы зафиксировать повреждения и определить размер компенсации.

Вчера главой Таганрога было подписано постановление о введении режима ЧС в границах пострадавших домов, жители которых получат выплаты. В список попали дома №№ 2/1,15, 29, 31, 33, 35, 35/1, 40, 43, 43А по улице Инструментальной. А также дома на улицах  Щорса, 13, Октябрьской, 31, Поляковском шоссе, 30. По словам Светланы Камбуловой, список адресов может быть скорректирован.

Напоминаем, что прием заявлений ведут специалисты «Управления защиты от ЧС» на ул. Морозова, 8. Также со вчерашнего дня работает мобильный пункт по приему документов на улице Инструментальной, 43.

«Убедительная просьба к жителям пострадавших домов не затягивать процесс подачи документов. Планируем завершить сбор заявлений до 28 ноября. Средства на выплату единовременной помощи будут выделены из резервного фонда РО», — обратилась к таганрожцам Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге от ночной воздушной атаки 25 ноября пострадало имущество 690 жителей.

Фото donland.ru

