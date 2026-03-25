Готовится запуск нового водного маршрута Ростов-на-Дону – Таганрог – Мариуполь

Для маршрута в Мариуполь модернизируют скоростное судно «Метеор».

Власти Ростовской области рассматривают возможность запуска нового морского пассажирского маршрута, который свяжет регион с Мариуполем. Этот вопрос обсуждался 25 марта на заседании Морского совета при донском правительстве.

Генеральный директор АО «СПК «Дон» Герман Лопаткин в ходе доклада заместителю губернатора – министру транспорта Алене Беликовой рассказал о текущей деятельности и планах компании.

«Судоходной компанией «ДОН» обслуживается региональная маршрутная сеть пассажирских перевозок скоростным водным транспортом от Азова до Романовской, общей протяженность 285 километров. При поддержке Правительства Ростовской области построено 6 плавучих пассажирских причалов, которые стали остановочными пунктами для судов «Валдай 45Р» в Азове, Ростове-на-Дону, Старочеркасской, Пухляковской, Семикаракорске и Романовской. В текущем году ведутся проектно-изыскательские работы по Усть-Донецку и Константиновску», – сообщил он.

Одним из ключевых направлений развития названа организация межрегионального сообщения по маршруту Ростов-на-Дону – Таганрог – Мариуполь протяженностью 230 километров.

«Для его реализации нам необходимо совместно с Министерством транспорта Ростовской области и Министерством транспорта Донецкой Народной Республики решить ряд задач», – добавил Лопаткин.

Для запуска линии ведутся работы по переоборудованию скоростного судна «Метеор 120Р», приобретенного в прошлом году. Его переводят из речного класса «О» в класс «О-ПР» (река-море), что позволит выходить в море. Модернизацию планируется завершить к лету. Параллельно решаются инфраструктурные вопросы: в Таганроге дооборудуют плавучий причал, а в Мариуполе определяют площадку для нового пассажирского причала.

Участники совета подчеркнули, что для успеха проекта также важно решить вопрос субсидирования перевозок для обеспечения доступной стоимости билетов. Заместитель губернатора Алена Беликова отметила, что работа ведется в тесном взаимодействии с федеральными ведомствами, включая Минтранс России, информирует СПК «Дон».

