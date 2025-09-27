Готовим вкусный и ароматный пирог сливовник

Осень – сезон не только многих вкусных овощей, но и фруктов. И среди них стоит отметить сливу, обладающую массой полезных свойств, о которых расскажем чуть позже. Поэтому сегодня мы решили испечь пирог со сливами – сливовник, имеющий, между прочим, свою интересную историю. Но обо всём по порядку.

Ингредиенты:

сливы – 12-15 шт.,

мука пшеничная – 150-160 г (1 стакан),

масло сливочное – 120 г,

сахар – 200 г,

яйца куриные – 2 шт.,

разрыхлитель – 1 ч. л.,

корица молотая – 0,5 ч. л.,

сахарная пудра – щепотка,

соль – на кончике ножа.

Приготовление

На первом этапе нужно растереть сливочное масло с сахаром до однородной массы. Масло должно быть мягким, поэтому его лучше заранее достать из холодильника.

Теперь в растертое масло разбиваем яйцо, хорошенько перемешиваем, добавляем второе яйцо и снова перемешиваем. Должна получиться достаточно жидкая кашица. В эту массу высыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем и щепоткой соли. Венчиком или просто вилкой замешиваем тесто, стараясь полностью избавиться от комочков. Тесто перекладываем в любую подходящую форму для выпечки, смазанную маслом. Основа пирога у нас готова, переходим к начинке. Сливы промываем, разрезаем пополам, удаляем косточки и выкладываем поверх теста, чуть «притопив», срезом вверх. А затем будущий пирог посыпаем двумя столовыми ложками сахара и корицей. Выпекаем его в разогретой до 180 градусов духовке в течение примерно 50 минут. Степень готовности можно проверить зубочисткой или деревянной шпажкой: если после прокола она останется сухой — пирог испекся. При желании можно посыпать его в качестве украшения и дополнительной сладости сахарной пудрой.

Наш сливовник готов! Он получился очень вкусный. В нем гармонирует всё — сладость теста, легкая кислинка начинки и приятный аромат корицы. Просто наслаждение!

Кулинарные истории

Как мы уже говорили, этот сливовый пирог имеет свою историю, скорее легенду, которая, между прочим, связана с одним весьма известным газетным изданием. И вот что она гласит. Всё началась еще в далеком 1983 году. Именно тогда рецепт этого сливового пирога впервые был опубликован в американской газете New York Times. Домохозяйкам пирог так понравился, что они каждый год в сезон сбора слив заваливали редакцию просьбами опубликовать рецепт снова. И так продолжалось вплоть до 1995 года, пока терпение главного редактора не лопнуло и он не заявил, что рецепт публикуется в последний раз, настоятельно рекомендовав всем желающим вырезать его, заламинировать и повесить на свой холодильник. Вот такой популярностью пользовался этот пирог, и вполне заслуженно.

Ну а теперь – непосредственно о его начинке, то есть о сливах, которые обладают массой полезных свойств. В биологическом смысле слива – родственница миндаля, вишни, абрикоса, персика и черемухи. Сегодня существует несколько сотен сортов этого вкусного фрукта, цвет которого варьируется от белого и желтого до зеленого и темно-фиолетового. Сливы можно употреблять в сыром виде или добавлять при готовке. Например, в выпечку или в мясные блюда – кисло-сладкий вкус плода прекрасно сочетается с жирным мясом. Очень популярна сушеная слива черных сортов – чернослив, который активно используют в кулинарии.

Но главное, слива очень полезна. В ней содержатся витамины А, С, В, РР, микроэлементы (калий, магний, железо, кальций, фосфор) и органические кислоты (яблочная, лимонная, щавелевая, янтарная, хинная). Фрукт оказывает легкое слабительное действие — большое количество пищевых волокон нормализует перистальтику кишечника. Включение в рацион слив также благотворно влияет на иммунитет, улучшает работу печени, укрепляет кости, уменьшает риск развития атеросклероза и нормализует давление, так как калий, присутствующий в этом фрукте, регулирует водно-солевой баланс и стабилизирует АД. А благодаря большому содержанию железа сливы помогают предотвратить анемию. Кстати, чернослив советуют употреблять беременным – сухофрукт нормализует эмоциональный фон и сглаживает перепады настроения. Кроме того, из него получается вкусный и полезный компот.

Подготовила Елена Векслер

Фото Image by timolina on Freepik