Госавтоинспекция Таганрога предупредила родителей о крупных штрафах за передачу питбайка подросткам

Госавтоинспекция Таганрога предупреждает родителей о серьезной административной и даже уголовной ответственности за передачу питбайков подросткам, не имеющим водительских прав. Штрафы для взрослых могут достигать 30 тысяч рублей, а сама техника будет отправлена на штрафстоянку.

Питбайк, являясь спортинвентарем, не считается транспортным средством и не подлежит регистрации в ГИБДД. У него отсутствуют фары, поворотники и зеркала, что делает его малозаметным для других участников движения, а способность некоторых моделей развивать скорость до 100 км/ч создает прямую опасность на дорогах. Закон разрешает эксплуатацию питбайков исключительно на специально оборудованных закрытых трассах или спортивных площадках. Любая поездка по дорогам общего пользования, тротуарам или обочинам является нарушением.

В случае выезда на дорогу водитель питбайка автоматически становится участником движения и обязан соблюдать ПДД. А значит может быть оштрафован за отсутствие прав по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, а также на 1500 рублей за езду без мотошлема по ст. 12.6. Родители, доверившие управление лицу без прав, несут ответственность по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ со штрафом в 30 тысяч рублей. Все материалы по таким инцидентам передаются в Комиссию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, законные представители могут быть привлечены по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию. В более серьезных случаях, если действия родителей создают опасность для жизни ребенка, может встать вопрос об уголовной ответственности по ст. 151.2 УК РФ.

Приобретая питбайк ребенку, не достигшему 16 лет и не имеющему прав, родители фактически вовлекают его в противоправную деятельность, напрямую угрожающую его безопасности. ГИБДД призывает родителей задуматься о последствиях и выбирать для детей безопасные формы досуга.

