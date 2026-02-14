Два человека пострадали в ДТП на трассе «Ростов – Таганрог»

В Мясниковском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили травмы. Сотрудники полиции выясняют все детали случившегося.

Авария произошла рано утром 14 февраля на 0 км + 920 м автодороги «Ростов – Таганрог». По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением, что привело к заносу. В результате машину выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением 38-летнего мужчины.

«В результате инцидента травмы получили как сам водитель «ВАЗ-2114», так и его 19-летний пассажир. Обоих пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», – прокомментировал врио начальника отделения Госавтоинспекции по Мясниковскому району Григорий Явруян.

Обстоятельства происшествия, включая возможные причины потери управления, сейчас устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее мы рассказывали, что на Дону водитель автомобиля проигнорировал светофор и столкнулся с поездом, в аварии погиб пассажир.

Фото: Госавтоинспекция по РО