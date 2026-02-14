Главная » Новости Таганрога

Два человека пострадали в ДТП на трассе «Ростов – Таганрог»

В Мясниковском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили травмы. Сотрудники полиции выясняют все детали случившегося.

Авария произошла рано утром 14 февраля на 0 км + 920 м автодороги «Ростов – Таганрог». По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением, что привело к заносу. В результате машину выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением 38-летнего мужчины.

«В результате инцидента травмы получили как сам водитель «ВАЗ-2114», так и его 19-летний пассажир. Обоих пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», – прокомментировал врио начальника отделения Госавтоинспекции по Мясниковскому району Григорий Явруян.

Обстоятельства происшествия, включая возможные причины потери управления, сейчас устанавливаются правоохранительными органами.

Фото: Госавтоинспекция по РО

