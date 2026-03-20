Глобальный сбой в работе Telegram фиксируют пользователи Таганрога 20 марта

С утра 20 марта в Таганроге Telegram перестал работать полностью — зайти в мессенджер пользователи не могут ни с домашнего, ни с мобильного Интернета. Веб-версия платформы также не открывается.

С такими же проблемами столкнулись пользователи 20 регионов России — от Москвы до Кузбасса. По данным портала сбой.рф, уже зафиксировано более 9 тысяч жалоб. Из Ростовской области поступило 5% обращений. Сбои фиксирует и сайт DownDetector — за сутки на сервис поступило более 7000 жалоб из 30 городов России.

В комментариях жители Таганрога пишут, что схемы обхода блокировки Telegram также почти не действуют. У многих мессенджер не работает и через VPN.

«Похоже, телега легла совсем», «У меня вечный статус «соединение» — такие комментарии встречаются чаще всего.

Напомним, Роскомнадзор продолжает усиливать контроль над популярными мессенджерами, что вызывает перебои в их работе по всей стране. Ограничения начали вводиться еще в августе 2025 года, когда ведомство заблокировало голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В регуляторе пояснили, что эти платформы используются для мошенничества, а также для вербовки в диверсионные и террористические группы.

С февраля 2026 года ужесточились меры в отношении Telegram: было введено ограничение скорости передачи данных, что привело к заметным задержкам, особенно при пересылке файлов.

18 марта Роскомнадзор в очередной раз заявил о неисполнении Telegram законодательства РФ.

«Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram», — приводит комментарий ведомства РИА Новости.

Отметим, что федеральные СМИ распространяют информацию о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля 2026 года, отмечая, что Роскомнадзор эти данные не подтверждает и не опровергает.

