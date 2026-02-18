Главная » Новости Таганрога

Глава Таганрога проведет расширенный прием участников СВО и членов их семей

Глава Таганрога Светлана Камбулова напомнила, что 19 февраля состоится важное мероприятие — расширенный прием участников СВО и членов их семей.

Основная цель этого приема — предоставить каждому участнику возможность задать интересующие его вопросы и получить квалифицированную помощь от представителей органов власти и общественных организаций.

«Прием граждан проведу лично. Также в этой работе примут участие мои заместители, представители территориального военного комиссариата, соцфонда, фонда «Защитники Отечества» и депутаты всех уровней», — сообщила Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях и мессенджерах.

Мероприятие пройдет 19 февраля в Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова по адресу: ул. Петровская, 96, с 11.00 до 13.00.

