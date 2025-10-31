Главная » Город

Глава Таганрога прокомментировала ситуацию со спилом деревьев в городе

В соцсетях жители Таганрога обсуждают работы, которые ведутся в городе по спилу и кронированию деревьев.

Некоторые горожане утверждают, что уничтожаются здоровые деревья, и задаются вопросом, на каком основании это делается?

«Вижу обеспокоенность таганрожцев. Поясню. Все действия с зелеными насаждениями производятся только согласно утверждённой разрешительной документации и по результатам проведённой оценки состояния деревьев и кустарников. Спил производят исключительно аварийных деревьев, представляющие потенциальную опасность», — сообщила на страницах в своих соцсетях Светлана Камбулова и разместила фото, на которых видно состояние спиленных деревьев.

Также Светлана Камбулова напомнила, что консультационным советом по вопросам озеленения и охраны зеленых насаждений при администрации Таганрога с участием представителей общественности и других заинтересованных лиц были определены две основные территории для компенсационной высадки деревьев. Это ул. Дзержинского и ул. Чехова (от ул. Шевченко до сквера им. А.П. Чехова)

«Новые зеленые насаждения высадим взамен утраченных при реконструкции БСМП весной 2026 года. Это станет важным шагом к созданию более зеленого и комфортного города, который будет радовать жителей и гостей Таганрога долгие годы», — отметила Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

