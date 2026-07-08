Глава Таганрога призвала жителей не публиковать данные о последствиях ночной атаки и не трогать обломки БПЛА

Силы ПВО успешно отработали все цели.

После ночной массированной атаки 8 июля, в том числе над Таганрогским заливом, глава Таганрога Светлана Камбулова обратилась к жителям города и средствам массовой информации с напоминанием о недопустимости публикации видеоъсемки и информации о последствиях атаки. По её словам, все цели были успешно отработаны силами противовоздушной обороны.

«Обращаюсь ко всем жителям и гостям нашего города, к представителям средств массовой информации: не давайте врагу информации и ориентиров, не выкладывайте фото и видео, на которых могут быть видны адреса, маршруты и другие сведения, способные помочь противнику», — написала Светлана Камбулова.

Глава города также напомнила о правилах поведения при обнаружении фрагментов БПЛА: не паниковать, обеспечить собственную безопасность, ни в коем случае не трогать находку и сообщить о случившемся в полицию или по номеру «112».

Фото из архива