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Глава Таганрога призвала жителей не публиковать данные о последствиях ночной атаки и не трогать обломки БПЛА

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Силы ПВО успешно отработали все цели.

Новости Таганрога

После ночной массированной атаки 8 июля, в том числе над Таганрогским заливом, глава Таганрога Светлана Камбулова обратилась к жителям города и средствам массовой информации с напоминанием о недопустимости публикации видеоъсемки и информации о последствиях атаки. По её словам, все цели были успешно отработаны силами противовоздушной обороны.

«Обращаюсь ко всем жителям и гостям нашего города, к представителям средств массовой информации: не давайте врагу информации и ориентиров, не выкладывайте фото и видео, на которых могут быть видны адреса, маршруты и другие сведения, способные помочь противнику», — написала Светлана Камбулова.

Глава города также напомнила о правилах поведения при обнаружении фрагментов БПЛА: не паниковать, обеспечить собственную безопасность, ни в коем случае не трогать находку и сообщить о случившемся в полицию или по номеру «112».

Фото из архива

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новости последствия воздушной атаки Светлана Камбулова Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

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