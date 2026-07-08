Оперативная сводка 8 июля: в Таганрогском заливе повреждены два танкера после удара дронов, есть пострадавшие

Силы ПВО уничтожили около 70 беспилотников над Ростовской областью.

Прошедшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. В результате инцидента есть пострадавшие, сообщил в своем канале в «Макс» губернатор Юрий Слюсарь.

В Таганрогском заливе после удара БПЛА повреждены два танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. Два человека получили легкие ранения. Одному из них помощь оказали на месте, второй был доставлен в больницу, где врачи провели все необходимые процедуры. Оба пострадавших отказались от госпитализации. С одного из судов пришлось эвакуировать экипаж.

Танкеры были пустыми, утечки нефтепродуктов не произошло, уточнил глава региона.

«В ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка семи десятков БПЛА. Нападению подверглись 11 районов области: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Багаевский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив», — написал Юрий Слюсарь.

Фото «Таганрогской правды»