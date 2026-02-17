Глава Таганрога побывала на праздновании Масленицы в детском саду «Росинка»

На этой неделе в учреждениях образования и культуры пройдет более 50 праздничных мероприятий.

Глава Таганрога Светлана Камбулова во вторник, 17 февраля, побывала на празднике Масленицы в детском дошкольном учреждении.

«Сегодня посетила замечательное дошкольное учреждение — детский сад «Росинка». Малыши совместно с педагогами подготовили яркий праздник, посвящённый одному из самых любимых народных торжеств — Масленице», — написала Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Глава города сообщила, что на этой неделе в Таганроге пройдет более 50 праздничных мероприятий во всех учреждениях образования и культуры.

«Это отличный повод познакомить детей с богатой русской культурой, рассказать им о значении праздника и передать любовь к нашим традициям», — считает Камбулова.

Что касается детсада «Росинка», то глава Таганрога напомнила, что он был построен благодаря реализации национального проекта «Демография» в 2023 году. Детсад принимает малышей, начиная с шестимесячного возраста, что особенно важно для молодых семей. Также в «Росинке» работают специальные группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата, оснащённые всем необходимым для коррекционной работы.

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой.