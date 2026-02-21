Глава Таганрога оценила состояние городских котельных в разгар отопительного сезона

21 февраля глава Таганрога Светлана Камбулова побывала на ключевых объектах городского теплоснабжения, чтобы в разгар отопительного сезона оценить реальное положение дел и заблаговременно спланировать работы на будущий сезон. В рамках объезда были осмотрены проблемные котельные, требующие срочного внимания.

Особое внимание было уделено котельной на улице Циолковского, 40 — единственной в городе, которая до сих пор использует устаревшее паровое оборудование с износом более 70%. Несмотря на проведенный летом плановый ремонт, техника работает на пределе. Сейчас прорабатывается вариант строительства новой газовой котельной для надежного снабжения теплом жителей Военного городка и отказа от устаревших мощностей.

Также глава города посетила котельную на улице Ленина, 220, где силами МУП «Городское хозяйство» за счет местного бюджета были выполнены аварийно-восстановительные работы для ее штатного функционирования.

Отдельно обсуждался вопрос теплоснабжения зданий РИНХ на улице Инициативная, котельные которых не находятся на городском балансе и нуждаются в серьезных капитальных вложениях. Прежде чем принять эти объекты в муниципальную собственность, необходима детальная оценка затрат и разработка поэтапного плана ремонта. Кроме того, рассматривается вариант переподключения на следующий сезон здания Механического колледжа на улице Инструментальная, которое сейчас получает тепло от котельной завода Бериева. Окончательное решение будет принято после проработки всех вариантов специалистами.

«Рабочие объезды объектов коммунальной инфраструктуры в период отопительного сезона проводятся на регулярной основе. Уверена, что только личный контроль и своевременная оценка реальной картины дел позволят принять взвешенные управленческие решения и обеспечить надежное теплоснабжение горожан», — отметила Светлана Камбулова.

Параллельно в администрации уже ведется разработка новой схемы теплоснабжения города на предстоящий период в соответствии с утвержденным генеральным планом.

Кроме того, глава города проинспектировала ход работ, выполняемых за счет средств, выделенных Правительством Ростовской области. Напомним, при поддержке губернатора из областного бюджета на капитальный ремонт двух котлов и 11 участков тепловых сетей было выделено 151 млн рублей, и еще 46 млн рублей — на условиях софинансирования из городского бюджета. В настоящее время на котельной по улице Заводской, 1 специалисты ведут монтаж нового оборудования, который планируется завершить до 31 марта 2026 года.

На участке тепловой сети протяженностью 620 метров по улице Желябова специалисты уже завершили монтажные работы по переврезке, подключению сетей и гидравлические испытания. Осталось выполнить изоляцию трубопроводов. Завершение всего объема работ по контракту запланировано на июль 2026 года.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой