Таганрожцам объяснили условия попадания под «гаражную амнистию» и напомнили об ограниченном сроке ее действия

С введения в стране этой федеральной программы — с 1 сентября 2022 года — ей воспользовались сотни горожан, обеспечив юридическую защиту своего имущества и возможность свободно им распоряжаться.

О ходе реализации в Таганроге так называемой «гаражной амнистии» — федеральной программы, которая работает в стране с осени 2022 года с целью законного оформления гаражей, возведенных до конца 2004 года, рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

По ее словам, проблема неоформленных должным образом в собственность гаражей на территории города носит масштабный характер, поскольку большинство их в Таганроге появилось десятилетия назад — в период, когда требования к оформлению документов существенно отличались от действующих, а само понятие частной собственности на недвижимость только зарождалось. Поэтому многие владельцы не могут распоряжаться своим гаражом — продать, подарить или передать по наследству, потому что у них нет правоустанавливающих документов на него.

Для введения фактической собственности в законное поле и разработана «гаражная амнистия», предусматривающая упрощённую процедуру оформления прав собственности на гаражи и земельные участки под ними.

Светлана Камбулова пояснила, какие гаражи подпадают под действие амнистии. Строение должно соответствовать трем критериям: гараж должен быть капитальным либо некапитальным металлическим, но обязательно входящим в состав гаражного кооператива; он должен быть возведён до 30 декабря 2004 года и за ним не должно быть судебных решений о сносе, то есть гараж никогда не должен был признаваться самовольной постройкой по решению суда.

«С момента начала действия гаражной амнистии (1 сентября 2022 года) в городе проведена большая работа, — рассказала глава города. — В результат 1 253 решения вынесено о предварительном согласовании предоставления земельных участков под гаражами, 1 258 решений принято о предоставлении земельных участков в собственность граждан, 1 025 земельных участков зарегистрированы в ЕГРН — на них оформлено право собственности по заявлениям уполномоченного органа местного самоуправления (в порядке, установленном Федеральным законом № 218‑ФЗ), 513 гаражей поставлены на государственный кадастровый учёт с одновременной регистрацией права собственности. Таким образом, сотни горожан уже стали полноправными собственниками, получив юридическую защиту своего имущества и возможность свободно им распоряжаться», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Следует помнить, что «гаражная амнистия» имеет ограниченный срок действия, поэтому откладывать возможность правового оформления своей собственности не стоит.

Дополнительную информацию по вопросам гаражной амнистии можно получить в Комитете по управлению имуществом г. Таганрога по телефонам: 8 (8634) 61-22-44 8 (8634) 38-38-28.

Фото из архива «ТП»