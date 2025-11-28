Главная » Новости Таганрога

Глава Таганрога напомнила об опасности трогать упавшие обломки беспилотников

На чтение 1 мин Просмотров 93 Опубликовано

Светлана Камбулова рассказала подробнее о последствиях ночной вражеской атаки БПЛА на город.

Новости Таганрога

В Таганроге на месте падения частей сбитых вражеских беспилотников работают саперы. Об этом сообщила в своих соцсетях глава города Светлана Камбулова, которая в очередной раз напомнила горожанам об опасности подходить и тем более трогать обломки упавших БПЛА.

«Обращаю ваше внимание и напоминаю, что если вы видите подозрительные предметы или обломки, ни в коем случае не подходите к ним. Немедленно вызывайте экстренные службы, звоните в 112. Берегите себя и своих близких. Будьте внимательны и осторожны», — написала глава города.

Напомним, очередная атака украинских БПЛА на Ростовскую область случилась минувшей ночью. В Таганроге были повреждены два частных дома. По нескольким адресным ориентирам были обнаружены фрагменты беспилотников, обследованием которым занимаются специалисты. В результате атаки никто из людей не пострадал.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА новости происшествия Ростовская область Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru