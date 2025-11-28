Глава Таганрога напомнила об опасности трогать упавшие обломки беспилотников

Светлана Камбулова рассказала подробнее о последствиях ночной вражеской атаки БПЛА на город.

В Таганроге на месте падения частей сбитых вражеских беспилотников работают саперы. Об этом сообщила в своих соцсетях глава города Светлана Камбулова, которая в очередной раз напомнила горожанам об опасности подходить и тем более трогать обломки упавших БПЛА.

«Обращаю ваше внимание и напоминаю, что если вы видите подозрительные предметы или обломки, ни в коем случае не подходите к ним. Немедленно вызывайте экстренные службы, звоните в 112. Берегите себя и своих близких. Будьте внимательны и осторожны», — написала глава города.

Напомним, очередная атака украинских БПЛА на Ростовскую область случилась минувшей ночью. В Таганроге были повреждены два частных дома. По нескольким адресным ориентирам были обнаружены фрагменты беспилотников, обследованием которым занимаются специалисты. В результате атаки никто из людей не пострадал.

Фото из архива