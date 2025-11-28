Главная » Новости Таганрога

В Таганроге два дома пострадали во время ночной атаки БПЛА

На чтение 1 мин Просмотров 260 Опубликовано

Никто из людей не пострадал.

Новости Таганрога

Прошедшей ночью Ростовская область вновь была атакована вражескими беспилотниками. Силы ПВО отразили атаку над территорией донского региона, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.

Губернатор Дона Юрий Слюсарь рассказал о последствиях налета. В Шахтах из-за падения беспилотников повреждения получили несколько автомобилей, выбиты стекла в окнах и на балконах 5-этажного дома, поврежден техэтаж. На время проверки квартир саперами люди были выведены из квартир, затем они смогли вернуться.

В Таганроге осколками БПЛА была разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов.

«Главное, никто из людей не пострадал, — уточнил губернатор. Информация о последствиях на земле будет уточняться».

По информации Минобороны России, 136 украинских беспилотников были перехвачены и уничтожены средствами ПВО над 9-ю регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. Самый массированный налет — 46 БПЛА — пришелся на Ростовскую область.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака беспилотников новости происшествия Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru