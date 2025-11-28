В Таганроге два дома пострадали во время ночной атаки БПЛА

Никто из людей не пострадал.

Прошедшей ночью Ростовская область вновь была атакована вражескими беспилотниками. Силы ПВО отразили атаку над территорией донского региона, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.

Губернатор Дона Юрий Слюсарь рассказал о последствиях налета. В Шахтах из-за падения беспилотников повреждения получили несколько автомобилей, выбиты стекла в окнах и на балконах 5-этажного дома, поврежден техэтаж. На время проверки квартир саперами люди были выведены из квартир, затем они смогли вернуться.

В Таганроге осколками БПЛА была разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов.

«Главное, никто из людей не пострадал, — уточнил губернатор. — Информация о последствиях на земле будет уточняться».

По информации Минобороны России, 136 украинских беспилотников были перехвачены и уничтожены средствами ПВО над 9-ю регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. Самый массированный налет — 46 БПЛА — пришелся на Ростовскую область.

Фото из архива