Главная » #ЖКХ

Глава Таганрога мониторит жалобы горожан на уборку снега в соцсетях

На чтение 2 мин Просмотров 73 Опубликовано

В Таганроге 3 января продолжалась активная работа по расчистке городских дорог после сильного снегопада. Основные усилия были сосредоточены на наиболее сложных и значимых для транспортной инфраструктуры участках, о чем сообщила глава города Светлана Камбулова, подводя итоги дня.

#ЖКХ

Работы начались еще ночью на улице Маргелова. Утром для бесперебойного движения был оперативно очищен железнодорожный переезд на улице Михайловской. В микрорайоне Андреевский привели в порядок основные магистрали, а в течение дня техника работала на улице Победы. Особое внимание уделяется потенциально опасным местам, таким как Бакинский мост, Комсомольский спуск и перекресток улиц Бабушкина и Михайловской. На постоянном контроле находятся ключевые въезды в город: 7-й Новый переулок, Николаевское шоссе и улица Маргелова. Общественный транспорт работает в обычном режиме.

Что касается пешеходных зон, то работы там продолжаются.

«Убираем снег и механическим способом, и ручным. Люди работают на морозе, чтобы жители могли свободно передвигаться по тротуарам, подходить к остановочным площадкам», — отметила Светлана Камбулова.

Глава города также держит на контроле деятельность управляющих компаний и ТСЖ.

«К сожалению, не все добросовестно подходят к своим обязанностям. Есть компании еще не приступившие к расчистке придомовых территорий. Такое отношение недопустимо!» — подчеркнула она.

Светлана Камбулова подчеркнула, что видит все комментарии жителей в соцсетях и администрация старается оперативно реагировать на жалобы.

«Если вы располагаете информацией, что дорога или тротуар нуждается в срочной очистке, прошу обращаться в аварийно-диспетчерскую службу МКУ «Благоустройство» по телефону: 8 (8634) 43-14-06. Служба работает круглосуточно!» — резюмировала она.

Ранее мы рассказали, что на Дону за 12 часов выпало около 41% среднемесячной нормы осадков.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дороги новости Таганрог уборка снега
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru