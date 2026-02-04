Глава Таганрога мониторит жалобы горожан на уборку снега в соцсетях

В Таганроге 3 января продолжалась активная работа по расчистке городских дорог после сильного снегопада. Основные усилия были сосредоточены на наиболее сложных и значимых для транспортной инфраструктуры участках, о чем сообщила глава города Светлана Камбулова, подводя итоги дня.

Работы начались еще ночью на улице Маргелова. Утром для бесперебойного движения был оперативно очищен железнодорожный переезд на улице Михайловской. В микрорайоне Андреевский привели в порядок основные магистрали, а в течение дня техника работала на улице Победы. Особое внимание уделяется потенциально опасным местам, таким как Бакинский мост, Комсомольский спуск и перекресток улиц Бабушкина и Михайловской. На постоянном контроле находятся ключевые въезды в город: 7-й Новый переулок, Николаевское шоссе и улица Маргелова. Общественный транспорт работает в обычном режиме.

Что касается пешеходных зон, то работы там продолжаются.

«Убираем снег и механическим способом, и ручным. Люди работают на морозе, чтобы жители могли свободно передвигаться по тротуарам, подходить к остановочным площадкам», — отметила Светлана Камбулова.

Глава города также держит на контроле деятельность управляющих компаний и ТСЖ.

«К сожалению, не все добросовестно подходят к своим обязанностям. Есть компании еще не приступившие к расчистке придомовых территорий. Такое отношение недопустимо!» — подчеркнула она.

Светлана Камбулова подчеркнула, что видит все комментарии жителей в соцсетях и администрация старается оперативно реагировать на жалобы.

«Если вы располагаете информацией, что дорога или тротуар нуждается в срочной очистке, прошу обращаться в аварийно-диспетчерскую службу МКУ «Благоустройство» по телефону: 8 (8634) 43-14-06. Служба работает круглосуточно!» — резюмировала она.

Ранее мы рассказали, что на Дону за 12 часов выпало около 41% среднемесячной нормы осадков.

