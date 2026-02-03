На Дону за 12 часов выпало около 41% среднемесячной нормы осадков

В Ростове на оперативном совещании во главе с губернатором обсудили меры на случай подобных погодных вызовов.

О взаимодействии дорожных и коммунальных служб и эффективных мерах в период непогоды говорили сегодня участники оперативного совещания в правительстве области, которое состоялось под председательством губернатора Юрия Слюсаря.

Для обозначения масштаба обрушившегося на Ростовскую область вчера, 2 февраля снегопада: по данным Росгидрометцентра, накануне за 12 часов выпало более 20 см снега – это 41% от среднемесячной нормы. Обстановка осложнялась также сильным ветром, метелью, ледяным дождем. Несмотря на работу спецтехники по уборке снега, во многих населенных пунктах региона автомобильное движение было существенно затруднено.

По информации областного министерства транспорта, на магистралях для уборки снега было задействовано 514 единиц специализированной техники, израсходовано около 11 тысяч тонн противогололедных материалов. На участке федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области расчищали снег 124 единицы техники. На помощь водителям на трассе пришли экипажи ГИБДД. Было развернуто 17 пунктов обогрева. Была организована диспетчерская служба для оперативного реагирования.

Дорожные службы в условиях сильного снегопада работали всю ночь. И несмотря на это, на дорогах области ситуация сложилась непростая, констатировали участники совещания.

В частности, в Таганроге вчера вечером временно, до расчистки снега было прекращено движение по нескольким автобусным и трамвайным маршрутам.

По словам губернатора, снегопад показал слабые места при ликвидации последствий непогоды. Юрий Слюсарь призвал их учесть на будущее.

«Проанализируйте с коллегами из минтранса и Автодора все узкие места и ошибки в работе коммунальных служб, которые были допущены в сложных погодных условиях последних суток. Необходимо следовать четким регламентам по управлению дорожной обстановкой в сложных погодных условиях, в том числе вводить временные ограничения движения большегрузного транспорта в городах», — сказал Юрий Слюсарь.

Фото: ТГ-канал Светланыы Камбуловой.