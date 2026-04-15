Глава СК России поручил разобраться с ситуацией вокруг «Дома Негропонте» в Таганроге

В соцсетях и СМИ появилась информация о разрушающемся особняке, являющимся объектом культурного наследия регионального значения.

В публикациях сообщается, что старинное здание постройки XIX века находится в ненадлежащем состоянии. Дом разрушается, элементы фасада и штукатурки осыпаются, что вызывает опасения у таганрожцев.

«Несмотря на имеющиеся нарушения, меры к проведению ремонтных работ длительное время не принимаются. В СУ СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка», — говорится в комментарии пресс-службы СК РФ.

Председатель Следственного комитета России Александр  Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

«Дом Негропонте» расположен на пересечении улицы Александровской, 55 и переулка Лермонтовского, 24, в историческом центре города. Это одно из самых старых зданий Таганрога — особняк построен в 1820 году. В начале XX века здесь располагалось испанское консульство, затем Биржевое общество, коммунальный банк и другие организации.

Фото Анатолия Ивашова

