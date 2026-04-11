Фотография электрошкафов на дереве в Таганроге оказалась фейком

В Таганроге распространившаяся в социальных сетях фотография, на которой электрические шкафы управления якобы закреплены прямо на дереве в Смирновском переулке, оказалась фейковой.

Как сообщили в МКУ «Благоустройство», специалисты оперативно проверили указанный в публикации адрес – переулок Смирновский, 37, но никаких шкафов на деревьях не обнаружили.

В ведомстве подтвердили, что данное изображение является фейком. Коммунальная служба обратилась к жителям города с просьбой не распространять недостоверные сведения, которые могут вводить в заблуждение, вызывать необоснованную тревогу и подрывать доверие к работе городских служб.

«Мы ценим вашу гражданскую позицию и желание участвовать в жизни города, но призываем к ответственности при публикации информации. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам и фактам», – отметили в МКУ «Благоустройство».

