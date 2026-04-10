В Таганроге коммунальщики за два дня очистили ливневки на пяти улицах

В Таганроге сотрудники коммунальных служб продолжают приводить в порядок городские ливневки. За два дня, 8 и 9 апреля, они провели работы на нескольких городских улицах.

Как сообщает МКУ «Благоустройство», 9 апреля был обеспечен доступ к люку на улице Шевченко, 96. На Комсомольском Спуске очистили открытую ливневую систему, удалив 6 кубометров мусора. На улице Трудовые Резервы, 27/6, прочистили колодец, извлекли 1,5 кубометров отложений и установили новую защитную решетку. Аналогичные работы по очистке колодца и замене решетки провели на улице Энгельса, где был вывезен один кубометр мусора.

На улице Чехова, 129, для улучшения водоотвода углубили грунт, установили армированный каркас и забетонировали лотки открытой ливневки. Также там опустили поребрик для удобства пешеходов. Возле Центра занятости населения на улице С. Шило, 202, выполнили ремонт колодца закрытой системы и смонтировали новую решетку.

Все эти меры принимаются для бесперебойной работы ливневой канализации и профилактики подтоплений в городе.

Фото МКУ «Благоустройство»

